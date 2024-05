Tego jeszcze nie grali. Elon Musk krytykuje Rafała Trzaskowskiego. Poszło o krzyż

To chyba najlepszy przykład na to, że social media zbliżają ludzi, którzy do tej pory nie mieli absolutnie żadnych szans na wzajemną interakcję. Elon Musk określił decyzję Rafała Trzaskowskiego bezwstydnym kopiowaniem pomysłów z Ameryki i że to żenujące. Zastanawia mnie co będzie dalej, czy jednak napiętnowanie ze strony najbogatszego człowieka na świecie, władcy serc i technologii wpłynie na Rafała Trzaskowskiego? A może szykuje nam się bitwa w social mediach? Na wszelki wypadek nastawiłem popcorn.