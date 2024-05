Nie będzie żadnej różnicy między Samsungiem i iPhone'em. Którego wybierzesz?

O co chodzi? Proces technologiczny nosi się do odległości między tranzystorami w mikroukładach. Więc im niższy proces, tym więcej tranzystorów można zmieścić na mniejszej powierzchni, a to wpływa przede wszystkim na mniejsze zużycie energii. Więc każdy nanometr w dół jest na wagę złota, ponieważ sprawia, że z czipów producenci mogą wyciągnąć więcej.