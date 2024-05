Ekran iPhone'a naprawi się sam. I to w składanym modelu

Dawniej, gdy telefony były bardziej ekscytujące, a producenci lubili eksperymentować, wymyślono i reklamowano urządzenia, których plecki były w stanie same się "wyleczyć" z drobnych rysek czy zadrapań. Tylko ta część smartfona jest najmniej ważna, wszak przez większość czasu patrzymy się na front. A w przypadku składaków, ten front jest jeszcze ważniejszy - bo to on ma faktor wow. No wiesz, możesz złożyć go w pół i włożyć do kieszeni.