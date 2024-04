Ała. Kolejny hit Xboksa tylko w 30 fps. Nie kupuję tłumaczenia twórców

Można odnieść wrażenie, że w obozie Microsoftu podchodzą bardzo swobodnie do kwestii płynności na poziomie 60 fps. Być może właśnie ze względu na długi cień rzucany przez malutkiego Xboksa Series S. Redfall dostał tryb 60 fps dopiero po premierze. Starfield nigdy go nie otrzymał, chociaż gra nie jest złożoną symulacją, co próbowali suflować producenci. Teraz 60 klatek nie otrzyma także Hellblade 2. Bo „filmowe doświadczenie” i „artystyczna wizja”.