Dzwonią, mówią o wypadku, a potem słyszysz głos bliskiej osoby. Policja ostrzega

I faktycznie piekielnie groźny przekręt przywędrował do Polski. Na początku lutego pisaliśmy o przypadku, kiedy to do kobiety zadzwonił rzekomy prokurator informując o wypadku spowodowanym przez jej syna. W zdarzeniu miał zginąć człowiek, a ratunkiem przed trafieniem do więzienia były rzecz jasna pieniądze.