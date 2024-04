CD Projekt kpi z Ubisoftu i gier AAAA. Na ich miejscu bym nie szarżował

Cyberpunk 2077 to jedna z lepszych historii o odkupieniu we współczesnej branży gier. Jakość tej gry na premierę, zwłaszcza na PS4 oraz Xboksie One, a jakość wersji po wydaniu rozszerzenia Widmo Wolności to dwa różne światy. Niemal dwie osobne gry. Dzisiaj Cyberpunk 2077 jest świetny, godny polecenia i solidnie załatany. Gracze nie są jednak jak gupiki, bez pamięci o tym co działo się wcześniej.