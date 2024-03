Surface jako komputer dla firm? Microsoft się postarał

W tablecie pojawi się jeszcze lepsza kamera internetowa (1440p, teraz z szerokokątnym obiektywem), czytnik NFC oraz nowa konfiguracja z 64 GB RAM LPDDR5X. Sprzedawana osobno klawiatura Type Cover została wyposażona w dodatkowy sprzętowy przycisk Copilot. Surface Laptop 6 dla firm również doczekał się nowego przycisku, lepszej kamery internetowej (1080p), również doczeka się wersji z 64 GB RAM. Dodatkowo będzie go można wyposażyć w czytnik CAC, ale to standard używany w amerykańskiej administracji publicznej, więc dla polskiego klienta firmowego to nieistotna nowość.