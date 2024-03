Internet rozpaliły przekreślone ceny w Biedronce. Sieć wyjaśnia, o co chodzi

Bizblog przypominał niedawno, że Biedronka już przekonała się, jak ważna jest przejrzystość prezentowania cen. Za błędy w tym zakresie dostała od UOKiK-u karę w wysokości 115 mln zł. To właśnie efektem tej sprawy są pojawiające się na ekranach kas samoobsługowych komunikaty mówiące o tym, że w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej. Pod koniec roku serwis pisał zaś, że UOKiK po sygnałach od konsumentów i po obserwacji rynku wszczął postępowanie w sprawie informowania przez sklepy o cenach produktów.