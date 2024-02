Będą kompletnie nowe Mapy Google. Będziesz z nimi gadał jak z człowiekiem

Wynalazek generatywnej sztucznej inteligencji ewidentnie skupił całą uwagę zarówno twórców oprogramowania, jak i jego użytkowników. Rozmaite firmy starają się implementować GenAI gdzie tylko to możliwe, nawet jeśli póki co sensu za wiele w tym nie widać. Czy implementacja takich mechanizmów w Mapach Google to dobry pomysł? Ich twórcy chcą się o tym przekonać, przy pomocy użytkowników tej aplikacji. Tylko co właściwie SI ma generować w mapach?