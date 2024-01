Windows zrobi z ciebie lektora. Będziesz czarował głosem

Twórcy gier i aplikacji nie muszą teoretycznie podejmować żadnych dodatkowych działań, by funkcja ta zaczęła działać. Jest tylko jeden warunek: program musi się odwoływać do aktualnych API, a nie tych z poprzednich wersji Windowsa, dostępnych w systemie tylko na potrzeby zgodności ze starszymi aplikacjami. Na szczęście większość nowoczesnych aplikacji - w tym chociażby WhatsApp czy większość gier wideo - odwołuje się do modułu Communications Signal Processing Mode, o który chodzi. Interfejs programowy przewiduje przy tym możliwość wyłączenia Voice Clarity, więc twórcy aplikacji mogą taki przełącznik dodać do swojego programu.