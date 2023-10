W końcu mogę zrobić herbatę w górach. Ugreen PowerRoam GS1200 i GS0600 - test

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze mobilność jednej i drugiej stacji. Nie są to oczywiście urządzenia które chciałbym dźwigać ze sobą na 30-kilometrowym marszy po górach, ale krótsze dystanse albo po prostu pakowanie do samochodu - bez problemu. Uchwyty są wprawdzie dość twarde, ale na krótkich dystansach nie daje się to przesadnie we znaki. Trochę bardziej może doskwierać fakt, że w zestawie nie znajdziemy pokrowca na stację zasilania - jest tylko ten na przewód zasilający.