Amerykanie pracują nad nową bombą atomową. Ma niszczyć zupełnie inne cele

Bomba atomowa B61 to jedna z najstarszych i najważniejszych broni nuklearnych w arsenale Stanów Zjednoczonych. Jest to bomba grawitacyjna, czyli taka, która spada na cel pod wpływem siły ciężkości zrzucona z samolotu, bez napędu rakietowego. Bomba B61 jest używana zarówno jako broń strategiczna, czyli do atakowania dalekich i ważnych celów, jak i taktyczna, czyli do wspierania wojsk na polu walki. Bomba B61 ma też tę zaletę, że może być przenoszona przez wiele rodzajów samolotów wojskowych, zarówno bombowców, jak i myśliwców.