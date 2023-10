iPhone 15 Pro Max to najdroższy iPhone w historii. To nie pomyłka

Według Nikkei koszt samych części (bez kosztów produkcji, dystrybucji, transportu, promocji i reklamy) do iPhone'a 15 Pro Max wynosi 558 dol. amerykańskich (ok. 2340 złotych), co czyni go 12 proc. droższym w porównaniu do iPhone'a 14 Pro Max i - pod tym względem - najdroższym smartfonem Apple. Biorąc pod uwagę amerykańską cenę urządzenia (1199 dol. za wersję z 256 GB pamięci), 47 proc. ceny stanowią same części. Jednak gdy spojrzymy na polską cenę (7199 złotych za 15 Pro Max z 256 GB pamięci), to koszt części stanowi niecałe 1/3 ceny.