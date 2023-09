Niech cię nie zwiedzie ten wygląd. Kamera Aqara G3 - recenzja

Z drugiej strony - pełna nazwa tego sprzętu to Camera Hub G3 i tak jest faktycznie. Aqara G3 nie tylko pełni funkcję kamery, ale też bramki dla innych sprzętów i przy okazji dla innych systemów. Jeśli chodzi o inne systemy, z którymi G3 zadziała, to na liście jest między innymi HomeKit, Alexa i Google Home. W drugą stronę natomiast G3 potrafi się komunikować z urządzeniami obsługującymi Zigbee (uwaga: dotyczy to tylko sprzętów Aqara), dzięki czemu może pełnić rolę bramki np. dla naszych pozostałych czujników i sprzętów Aqara (do 128 jednocześnie). Mało tego - wbudowany nadajnik IR pozwala przygotować sceny, które będą obsługiwać ten rodzaj łączności, więc jeśli chcemy tak np. włączyć telewizor, to tak - G3 to potrafi.