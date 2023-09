Zobaczyłem to, czego nie chciałem zobaczyć. Jimmy H10 Pro - test

Co do jakości wykonania i wyglądu - trudno mieć jakiekolwiek poważniejsze zastrzeżenia. Większość elementów ma wprawdzie wyraźnie "sztucznotworzywowy" charakter, ale jest on odczuwalny dopiero w momencie, kiedy weźmiemy sprzęt do ręki i nie jest to też odczucie z kategorii negatywnych. Ot, po prostu solidne tworzywo sztuczne, do tego zaprojektowane i wykończone kolorystycznie tak, żeby nie rzucało się to w oczy. Miałem dokładnie zero problemów z tym, żeby postawić H10 Pro w widocznym miejscu domu. Dodatkowo wszystkie punkty mocowania wyglądają solidnie i "wklikują się" z satysfakcjonującym odgłosem. Podczas testów nie miałem żadnego przypadku, żeby coś odpadło, poluzowało się, czy nie chciało pasować. Jak będzie za rok czy dwa - tego niestety nie jestem w stanie sprawdzić. O ile przy tym nie obawiam się przesadnie o elementy z klikającym zamknięciem, o tyle większość akcesoriów jest po prostu wciskana na siłę i to z czasem prawdopodobnie się wyrobi - aczkolwiek z mojego doświadczenia wynika, że akcesoria wciskane są stosowane na tyle rzadko, że małe są szanse na wystąpienie tego problemu.