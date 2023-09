iPhone po aktualizacji zmienia sobie ustawienia prywatności. Zgadliście: na gorsze dla użytkowników

Co zaleca się zrobić? Sprawdzić, czy owe ustawienia nie włączyły się wam same - jeżeli oczywiście mieliście je wyłączone wcześniej. Możecie to zrobić, przechodząc w: Ustawienia -> Prywatność i Ochrona -> Usługi lokalizacji -> Usługi systemowe, które znajdziemy na dole strony.



Warto zaznaczyć, że nie wszyscy użytkownicy iPhone'ów doświadczają tych zmian po aktualizacji do iOS 17. Niektórzy wcześniej spotkali się z nimi w np. wydaniu RC - czyli takim, które było kandydatem do wydania jako finalny soft.