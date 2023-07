Niedźwiedzie wchodzą do miast. Policja broni się gumowymi kulami i... aplikacją

Przykry jest język, w jakim opisuje się te zdarzenia, mówiąc o "problemie". Jasne, to nie jest normalna sytuacja, że dzikie zwierzę biega blisko domów. Przez to cierpi, więc lepiej dla niego, żeby nie zbliżało się do ludzi. Ale zajmujący się zwierzętami zwracają uwagę, że to nie zwierzęta są problemem, a to, co zmusza je do takich kroków.