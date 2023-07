Dark Souls Pro Skater podbija sieć. W grę może zagrać każdy

Na materiale widzimy grę Tony Hawk’s Underground 2 z zainstalowanymi modyfikacjami. Pierwsza to Solaire (Dark Souls) z 2021 roku, umożliwiająca rozgrywkę jako kultowa postać niezależna z gry From Software. Drugi mod to Firelink Shrine z 2019 roku, dodający do gry arenę odtwarzającą doskonale znane miejsce w Dark Souls.