Oto nowy Snapdragon 4 Gen 2. Ten procesor sprawi, że tanie telefony będą szybsze

To bez większych zaskoczeń 8-rdzeniowa jednostka, która ma na pokładzie dwa rdzenie taktowane zegarem 2,2 GHz, sześć pozostałych to natomiast energooszczędne jednostki o taktowaniu 2,0 GHz. Co ciekawe, to pierwszy na rynku procesor stworzony dla tanich urządzeń wykonany w 4-nm procesie litograficznym. W kwestii CPU Qualcomm nie dokonał tu większych usprawnień, bo różnica w wydajności surowej mocy obliczeniowej procesora różnica w porównaniu do Snapdragona 4 Gen 1 jest tylko o 10 proc. wyższa. To na pewno pozytywnie wpłynie na wydajność, lecz jest coś ważniejszego.