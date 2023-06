OnePlus 12 może stać się prawdziwym fotograficznym smartfonem

Co jeszcze wiemy na temat OnePlusa 12? Sprzęt będzie bazował na sztandarowym procesorze Snapdragon 8 Gen 3, zaoferuje zaoblony po bokach wyświetlacz pracujący w rozdzielczości 2K od Samsunga, a smartfona zasili bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 150 W. Obecny model OnePlus 11 ma do dyspozycji 100 W ładowanie po kablu, a więc byłaby to całkiem duża zmiana.