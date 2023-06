Masz konto w ING? Lepiej dobrze zaplanuj wydatki na weekend

W nocy z 1 na 2 lipca od 22:00 w sobotę aż do 9:00 w niedzielę będą przeprowadzane zmiany w systemie kartowym, przez co zostanie wyłączony dostęp do wielu funkcji. Najpoważniejszy wydaje się brak możliwości skorzystania z kart przypisanych do portfeli mobilnych - Apple Pay, Google Pay oraz Garmin Pay, przez co nie będzie możliwości płatności zbliżeniowych telefonem/zegarkiem w sklepach stacjonarnych.