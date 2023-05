Oto nowe smartfony realme 11. Wyglądają na droższe, niż tak naprawdę są

Cena rozpocznie się od 2000 juanów (ok. 1200 zł), a za maksymalny model 12 GB i 1 TB trzeba będzie zapłacić 2600 juanów, czyli ok. 1550 złotych.



Dostępność smartfonów nie jest jednak znana i nie wiemy, czy modele Pro trafią do Polski. realme modele 9 pro i 9 pro+ były do kupienia w naszym kraju. Natomiast jeśli chodzi o model nr 10 to dostępna była tylko podstawowa wersja. Jak będzie tym frazem? Zobaczymy.