Nothing Phone (2) zyska większą baterię. Wyjdzie szybciej niż mogło się wydawać

Ostatnio CEO Nothing, czyli Carl Pei postanowił rozwiać wszelkie plotki na temat procesora, jaki trafi do Phone (2). Myślano bowiem, że będzie to Snapdragon 8 Gen 1, który nie był zbyt udaną jednostką, ale dowiedzieliśmy się, że urządzenie napędzi 8+ Gen 1, czyli znacznie lepszy czip. Ale to nie koniec nowych, przedpremierowych danych.