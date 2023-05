Zwinna i lekka hulajnoga w dobrej promocji. Biedronka kusi atrakcyjną ceną

W tym modelu kluczowy jest dopisek "Lite". Mamy do czynienia z hulajnogą nieco lżejszą niż w przypadku modelu Pro 8,5. Pojazd waży 17 kg. Może wydawać się to całkiem sporo, ale jest to masa, która nie powinna stwarzać problemu przy wprowadzeniu jednośladu po schodach czy gdy wchodzimy z nim do komunikacji miejskiej. Hulajnogę łatwo i wygodnie można złożyć, więc jej transport nie jest problematyczny.