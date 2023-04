Właściciel Instagrama przyznał, jakich trików używa, żeby zatrzymać cię w serwisie

Rolki są kopią krótkiego formatu wideo TikToka. Natomiast TikTok Now z kolei jest kopią uchwycenia losowej chwili z dnia od BeReal. W sumie, to Instagram też kopiuje BeReal. Historie na Instagramie z kolei są już dobrze znane. Mark Zuckerberg powiedział jednak, że Rolki to nie taki zły pomysł.