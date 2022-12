Oto najlepsze zwiastuny na The Game Awards. Będzie w co grać

Przepiękna grafika, świetny gameplay, bardzo ciekawa historia – w Hades jest wszystko, co potrzebne, by zatrzymać na kilkadziesiąt godzin. To jedna z tych gier, do których chce się wracać i wracać, choćby po to, aby ubijać bossów innymi broniami czy umiejętnościami. Co dostarczy Hades 2? Nową bohaterkę, to przede wszystkim, a do tego więcej przeciwników. Niby wygląda trochę jak jedynka, ale dopakowana zawartością, leczy to wada? Ani trochę.