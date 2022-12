600 zł i nie zostanie po tobie ślad. W Polsce już można mieć ekologiczny pogrzeb

Pewnie prędzej niż później będziemy musieli rozważyć właśnie takie formy pochówki. Dziś pogrzeby są drogie, a przy tym jeszcze szkodliwe dla środowiska. Te dwa problemy zresztą da się połączyć. Być może szczególnie w okresie kryzysu energetycznego ktoś dojdzie do wniosku, że warto sięgnąć po pomoc krematoriów i dzięki nim ogrzewać pobliskie budynki. Pomysł ten od lat realizowany jest w Skandynawii, ale kto wie: może teraz jest moment, by wdrożyć go globalnie. Już wiadomo, że wyższe ceny odbijają się na niemieckich krematoriach, które z kolei obniżyły temperaturę kremacji z 850 do 750 stopni.