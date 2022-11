Rewolucja fotowoltaiczna z Izraela. SolarEdge produkuje elektronikę, która napędza nasze panele

Choć infrastruktura fotowoltaiczna na lądzie jest tańsza, to pokrywanie panelami powierzchni jezior niesie ze sobą wiele zalet. Ogniwa tracą na efektywności w miarę wzrostu temperatury, co oznacza, że choć na niebie nie ma żadnych obłoków, to nie wytwarzamy tak wiele prądu, jak byśmy mogli. Woda jest zaś magazynem energii - nagrzewa się wolniej, niż ląd, dzięki czemu panele mogą pracować z efektywnością wyższą o 20 proc.