W przyszły wtorek będzie nas 8 miliardów. Czy Ziemia wytrzyma?

Te kraje to Kongo, Egipt, Etiopia, Indie, Nigeria, Pakistan, Filipiny i Tanzania. Na dziś 10 proc. populacji to osoby powyżej 65. roku życia, jednak ONZ zauważa, że osób starych przybywa: w 2050 r. mają stanowić już 16 proc. światowej populacji i będzie ich dwukrotnie więcej niż dzieci do lat pięciu i tyle samo, co dzieci do lat 12. Stanowić to będzie niemałe wyzwanie dla osób w wieku pracującym, które będą musiały opiekować się i potomstwem, i rodzicami.