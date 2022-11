Zobacz, dokąd dojedziesz pociągiem w pięć godzin. Spoiler: raczej niedaleko

Niezwykle ciekawym przykładem jest Szczecin, który jest lepiej skomunikowany z Niemcami niż z Polską. W pięć godzin dojechać można co najwyżej do Gdańska, Torunia i Kutna. Dziwne, że to w Wielkopolsce, a nie w Szczecinie, żartują, że na wschód od Konina Azja się zaczyna. Z perspektywy podróżujących koleją z zachodniopomorskiego ma to więcej sensu. Niewiele lepiej jest w Gorzowie Wielkopolskim, bo pięć godzin również nie wystarczy, aby dojechać do stolicy.