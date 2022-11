Czekasz miesiąc na nowego iPhone'a? Wkrótce poczekasz trzy

Oczywiście niedostępność nowych modeli iPhone'a niedługo po premierze to nic nowego. Kupno najnowszej wersji telefonu czy zegarka Apple w okresie świąt Bożego Narodzenia mission impossible, także w Polsce. O ile jednak kwestia podaży zazwyczaj zaczyna się stabilizować na początku kolejnego roku, z modelami iPhone 14 może być znacznie gorzej. Potwierdza to giełda, potwierdzają to chińscy producenci oraz analitycy branżowi.