Elastyczne i ciche PC. Rozmawiamy z Lenovo o przyszłości

Wybrałbym chyba CD-ROM, bo to było odważne. Wszyscy to krytykowali, mówili, że to niepotrzebne. Wbudowana kamera też była kontrowersyjna, bo powszechność Internetu nie była oczywista. To też było ryzyko, a dziś każdy z tego korzysta. No i czytnik linii papilarnych, znacząco zwiększający bezpieczeństwo. Mój prywatny faworyt to X1 Fold, którego bardzo lubię i ta forma elastycznego komputera z ekranem różnej wielkości bardzo do mnie przemawia, a przy tym oferuje pełną wydajność PC. 16-calowy laptop, który jest malutki? Ta innowacja skradła moje serce. A widziałem drugą generację, jest niesamowita.