Astronomowie postanowili skatalogować wszystkie zarejestrowane niezidentyfikowane obiekty. W tym celu podzielono je na obiekty kosmiczne i fantomy. Kosmiczne obiekty to obiekty jaśniejsze niż niebo, na tle którego przelatują. Wiele z takich obiektów lata w formacji. W odróżnieniu od nich fantomy to obiekty całkowicie czarne pochłaniające całe padające na nie światło. Obserwacje wskazują, że są to obiekty latające o rozmiarach od do 12 metrów i poruszające się z prędkościami rzędu 50 000 km/h.