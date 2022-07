Nie pomagają kampanie oraz ostrzeżenia. Co jakiś czas dochodzi do tragedii, bo samochód wjechał na przejazd kolejowy i nie zdążył go pokonać. Być może w najbliższym czasie uda się uniknąć podobnych zdarzeń. Popularna aplikacja Yanosik zwróci uwagę i przypomni, że trzeba zachować bezpieczeństwo.