Dwie prywatne firmy z Kalifornii chcą wyprzedzić SpaceX. Prywatna misja marsjańska już za dwa lata?

Niezależnie od tego, czy misja faktycznie dojdzie do skutku, czy nie, odświeżająca jest myśl, że zbiór firm prywatnych zainteresowanych lotem na Marsa nie składa się już z jednej firmy, która nie ma żadnej konkurencji. Świat się zmienia i jeżeli Elon Musk się nie zmobilizuje, może zostać wyprzedzony przez innych. Czy oddech konkurencji na plecach zmobilizuje firmę z Hawthorne do działania? To się okaże już za dwa lata.