To niezwykle wydajne i wygodne dla dużej firmy i jej działu IT. Użytkownik może robić na swoim lub służbowym komputerze w miarę dowolne rzeczy, a admin nie musi się obawiać, że ten coś zepsuje. Środowisko pracy, wraz z Pulpitem, służbowymi apkami czy dostępem do firmowych danych, pracownik uruchamia w oknie pulpitu zdalnego, w którym widzi zwirtualizowany komputer firmowy, będący w pełni zabezpieczony i pod stałym nadzorem działu IT. Wirtualizacja też coraz częściej jest stosowana na rynku konsumenckim. Na przykład popularne konsole Xbox mają uruchomione równolegle dwa zwirtualizowane systemy: jeden do interfejsu i aplikacji, drugi do gier. To może w ogóle warto zacząć optymalizować procesory przede wszystkim pod kątem wirtualizacji i konteneryzacji, skoro i tak to najpewniej jest przyszłość computingu?