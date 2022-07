Testowany na najstraszniejszych dziurach. Jak sprawdza się wideorejestrator Mio MiVue M700 na rowerze?

W sumie to same dobre rzeczy. Po pierwsze - nie jest to szaleńczo kosztowne urządzenie, bo kosztuje 699 zł. Po drugie - można połączyć M700 z kamerą wsteczną M40 (cały zestaw - ok. 1300 zł) i tym samym uzyskać pełen obraz tego, co dzieje się zarówno przed, jak i za pojazdem. Przy czym - biorąc pod uwagę formę montażu i łączenia kamer - jest to raczej rozwiązanie dla motocykli. Gdybym sam miał budować zestaw "przód i tył" dla roweru, raczej postawiłbym po prostu na dwa egzemplarze M700.