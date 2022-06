Wprowadzenie do organizmu myszy i ekspresja transgenów - GAD65 i VGAT - była ograniczona do obszaru uszkodzenia nerwu kulszowego u myszy, w wyniku czego nie było wykrywalnych skutków ubocznych, takich jak osłabienie motoryczne lub utrata czucia. Wytwarzanie GABA przez transgeny spowodowało możliwe do przeanalizowania hamowanie neuronów sygnalizujących ból u myszy, które utrzymywało się przez co najmniej 2,5 miesiąca po eksperymentalnej terapii.