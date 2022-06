Ta gwiazda nie chce przestać żyć. Eksplodowała jako supernowa i przeżyła

Proces ten zazwyczaj dobiega końca, kiedy masa białego karła wzrośnie do 1,44 masy Słońca, czyli tzw. granicy Chandrasekhara. Przy takiej masie warunki na powierzchni białego karła docierają do punktu, w którym dochodzi do fuzji węgla. Gwałtowna reakcja łańcuchowa prowadzi w tym momencie do wyzwolenia olbrzymiej ilości energii. Dochodzi do eksplozji supernowej typu Ia, która zazwyczaj ostatecznie rozrywa całego białego karła na strzępy. Ten mechanizm zawsze pojawia się w tym samym momencie, przy tej samej masie, przez co zawsze świecą dokładnie tak samo jasno. Dzięki temu supernowe typu Ia traktowane są jako tzw. świece standardowe, które służą do pomiarów odległości we wszechświecie (skoro wszystkie supernowe są tak samo jasne, to ich obserwowana z Ziemi jasność mówi nam, jak daleko się znajduje).