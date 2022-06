Tak zginęło najstarsze drzewo w Polsce. Dąb Chrobry przegrał z ludzką głupotą

Jak się okazało, to podpalacz zniszczył 755-letni dąb. Najstarsze drzewo w Polsce - Dąb Chrobry - przegrało z bezmyślnym chuligańskim wybrykiem. Leśnicy potwierdzają: to drzewo już umarło. Nadzieja jeszcze się tliła, ale dziś szans już nie ma. Dąb Chrobry po raz trzeci nie wypuścił liści. Dla leśników to wyraźny sygnał, że tytuł najstarszego drzewa w Polsce musi przejąć inny okaz. Najprawdopodobniej jest to Cis Henrykowski, który może mieć nawet 1300 lat. W przeciwieństwie do Chrobrego, w jego wypadku nie ma jednak precyzyjnych liczb.



Mimo starań leśników, nie udało się powstrzymać obumierania, do którego doszło rok temu. Dąb kolejny rok nie wypuścił liści, co oznacza jedno – nie da się go już uratować.