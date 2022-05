To może być najstarsze drzewo na świecie. Mówi się, że ma ponad 5000 lat

Oszacowany wiek to 5484 lat. To by oznaczało, że "Gran Abuelo", czyli pradziadek w języki hiszpańskim, nie tylko byłby najstarszym drzewem na świecie, ale też znacząco wyprzedził poprzedniego rekordzistę. Obecnie to miano dzierży Methuselah, okaz sosny długowiecznej z Kalifornii, którego wiek to 4855 lat. Przy Pradziadku to podrostek.