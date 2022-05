Warto jednak tutaj zauważyć, ze o ile Echostar 24 będzie najcięższym satelitą kiedykolwiek dostarczonym na orbitę geostacjonarną, to nie będzie on najcięższym ładunkiem kiedykolwiek tam dostarczonym. Rekord pod tym względem należy do rakiety Ariane 5, która jakiś czas temu wyniosła w kosmos dwa satelity geostacjonarne o łącznej masie 10,27 ton.