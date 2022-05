Wizualizacje wejść do stacji III linii metra prezentują się całkiem atrakcyjnie. Obecne to molochy, raczej szpecące otoczenie niż wzbogacające okolicę. Budowane były też w innych czasach. Choć muszę przyznać, że mam pewną słabość do tych betonowo-szklanych wejść w kształcie litery "m". Są zabawnie futurystyczne.