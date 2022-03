Wrocław nie zniszczy starych tramwajów. Gdy wojna się skończy, pojadą do odbudowywanej Ukrainy

Ostatnie dni to m.in. ostrzelanie zajezdni w Charkowie, które doprowadziło do zniszczenia budynku i znajdujących się w nim tramwajów. Zresztą wystarczy zobaczyć na zdjęcia, jak wyglądają ukraińskie miasta po bombardowaniach, by zdać sobie sprawę, że spore rejony praktycznie będą musiały być odbudowywane od zera. W tym także właśnie transport publiczny.