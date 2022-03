Plush oferuje obecnie kilka abonamentów w cenie 25 zł, 30 zł i 50 zł miesięcznie. W każdym z nich można cieszyć się rozmowami, SMS-ami i MMS-ami do wszystkich bez limitu. Podstawowa taryfa za 25 zł miesięcznie w umowie na czas nieokreślony zapewnia 15 GB transferu. Oprócz tego można w tej samej cenie zdecydować się na umowę na 24 miesiące i otrzymać pakiet 20 GB, a do tego dochodzi promocja do czterech miesięcy za 0 zł dla osób przenoszących numer do Plusha.