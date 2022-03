Wolontariusze najczęściej organizują się samodzielnie, organizując się w rozmaite grupy pomocowe. Nie pozostali bez wsparcia polskiej administracji krajowej, która niedawno uruchomiła aplikację #PomagamUkrainie, za sprawą której można się zgłosić z darami, nieruchomościami lub swoim czasem, by pomóc ludziom, którzy dopiero co uciekli z piekła wojny. Aplikacja, choć dobrze przygotowana, nie rozwiązuje wszystkich problemów. Na dobry pomysł wpadł OLX, jeden z liderów platform do ogłoszeń drobnych w Polsce.