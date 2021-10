Roidmi Eve Plus to robot sprzątający, który nie tylko potrafi odkurzać, ale pełni również funkcję mopa. Wydajność w pierwszym zadaniu osiąga dzięki sile ssącej rzędu 2700 Pa. Na jednym ładowaniu posprząta 250 metrów kwadratowych. Gdy poziom naładowania spadnie do 15 proc., robot wróci samodzielnie do stacji dokującej i ponowi pracę, gdy akumulator zyska 80 proc. Wszystko po to, by nie tracić czasu.



Myliłby się ten, kto pomyślałby, że trasa robota po podłogach jest chaotyczna. Urządzenie skanuje nasze mieszkanie za pomocą lasera LDS i technologii LIDAR. W ten sposób powstaje mapa. Dzięki niej w przypadku powrotu do pracy po ładowaniu, robot zacznie tam, gdzie skończył. Przede wszystkim pozna dokładny rozkład naszego mieszkania i będzie „wiedział”, jak skutecznie sprzątać.



Podczas jazdy po domu nie ma zagrożenia, że odkurzacz nie poradzi sobie z przeszkodami. Gdy podjedzie do łóżka oszacuje jego wysokość, dzięki czemu nie zaklinuje się pod nim. Gdy natrafi na próg, podniesie swój przód na wysokość 2 cm.