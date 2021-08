Najbardziej bezsensowna kamera świata właśnie ma swoje 5 minut. To Pocket 2S

Feiyu Tech Pocket 2S to kamerka do zadań specjalnych. Nie jest wodoodporna, ale za to ma obiektyw na sznurku. Czekaj, co?

Feiyu Tech Pocket 2S to nowa kamerka chińskiego producenta, który coraz mocniej rozpycha się na rynku akcesoriów foto i wideo. Feiyu Tech jest znany przede wszystkim z produkcji dobrze wycenionych, a przez to popularnych gimbali.

Najnowszy produkt firmy jest jednak tak dziwny, że przed wejściem do sprzedaży Feiyu Tech postanowił sprawdzić potencjał swojego pomysłu za sprawą kampanii na Indiegogo. O dziwo sprzęt został natychmiast sfinansowany, bo w zaledwie dzień od startu kampanii producent nazbierał 644 proc. zakładanej kwoty. 200 osób skusiło się na nowy gadżet, choć nie ma on żadnego sensu.

Feiyu Tech Pocket 2S to kamera z obiektywem na sznurku.

Czy kojarzycie serię kamer DJI Pocket (kiedyś znaną pod nazwą DJI Osmo Pocket)? To ciekawy sprzęt do nagrywania, który nie może przebić się na trudnym rynku foto-wideo. Powód jest prosty: skoro smartfony zabiły aparaty kompaktowe i proste kamerki, nowa kompaktowa kamerka musiałaby być wybitnie dobra, by móc stanąć w szranki z iPhone’em czy Samsungiem.

DJI Pocket

DJI uważa, że wystarczającym powodem do zakupu jest gimbal. Bo rzeczywiście, DJI Pocket to kieszonkowe kamerki wyposażone w trójosiowy stabilizator obrazu stanowiący podstawę obiektywu. Stabilizacja jest naprawdę dobra.

Problem polega na tym, że trzykrotnie tańszym urządzeniem jest zewnętrzny gimbal do stabilizowania smartfona. Smartfona, którego nie trzeba dokupować, bo przecież już go mamy. Jasne, nie będzie to zestaw minimalistyczny, ale jeśli ktoś szuka prawdziwego minimalizmu, to… wystarczy mu sam smartfon. Algorytmy stabilizacji żyroskopowej w topowych modelach są dziś tak dobre, że niewiele ustępują zewnętrznym gimbalom.

Co więcej, kamerki pokroju DJI Pocket nie są wodoodporne. Przegrywają więc zarówno ze smartfonami jak i kamerami typu GoPro. Na marginesie, te ostatnie również mają genialne systemy stabilizacji, dzięki którym mechaniczny gimbal staje się zbędny.

Na tym niszowym i trudnym rynku Feiyu Tech znalazło sposób na zrobienie jeszcze bardziej niszowej kamerki.

Feiyu Tech Pocket 2S

Jest nią wspomniana Feiyu Tech Pocket 2S. Urządzenie wygląda jak klon DJI Pocket 2, z tą różnicą, że głowicę z gimbalem można odczepić. Jest ona przyczepiona do rękojeści magnetycznie, a połączenie z kamerą jest przewodowe.

Pojawia się pytanie: po co to wszystko? Patrzę na przykłady zastosowania „obiektywu na sznurku” pokazane przez producenta i nie wierzę w żaden z nich. Bieganie z kamerą na ramieniu? Jazda autem? Kamera na kasku motocyklowym? To nie ma żadnego sensu. Wszystkie te pomysły zabija fakt, że gdzieś obok ciągnie się przewód, a cała konstrukcja nie jest wodoodporna. We wszystkich tych scenariuszach lepiej sprawdzi się kamerka sportowa typu GoPro.

Ktoś powie: rozdzielenie obudowy i obiektywu pozwala podglądać kadr kiedy obiektyw będzie np. na dachu auta. Ja powiem: taką samą funkcjonalność zapewnia aplikacja mobilna do obsługi każdej miniaturowej kamerki na rynku. Do tego zdalny podgląd na smartfonie będzie miał znacznie większy rozmiar.

Pozostała część specyfikacji kamery Feiyu Tech Pocket 2S też jest bardzo przeciętna.

Matryca ma miniaturowy rozmiar 1/2.3 cala, co było standardem w aparatach smartfonów jakieś pięć lat temu. Konkurencyjny DJI Pocket 2 ma pełnowymiarową matrycę standardu 1”, co zapewnia nieporównywalnie lepszą jakość obrazu. Poza tym mamy tu wszystkie wady tego typu konstrukcji, na czele z małym ekranikiem i niewygodnym systemem obsługi.

Nie rozumiem, nie kupuję i dziwię się, że w 2021 r. takie projekty powstają i do tego odnoszą sukcesy w serwisach crowdfundingowych. Osobiście nie znam ani jednej osoby, której mógłbym polecić taki sprzęt, a uwierzcie, że znam wielu wariatów działających na styku świata mobile i video.