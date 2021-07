Uwaga! Naukowy Bełkot dostał bana na YouTubie. To wina hakerów

Popularny kanał na YouTubie o nazwie Uwaga! Naukowy Bełkot dostał bana na YouTubie. Nie poszło tu o udostępniane przez jego twórców treści, tylko autorzy wideo padli ofiarą ataku hakerów.

Uwaga! Naukowy bełkot to nazwa kanału popularnonaukowego na YouTubie, który śledzi ponad pół miliona ludzi. Niestety te 600 tys. osób, które wcisnęły przy jego nazwie przycisk Subskrybuj, straciły dostęp do zarówno nowych, jak i archiwalnych treści. Google go zbanował i to nie za treści przygotowywane przez jego twórcę, czyli Dawida Myśliwca.

Za co właściwie YouTube dał bana na kanał Uwaga! Naukowy bełkot?

Poszło o treści, ale okazuje się, że nie zawiniły tutaj wcale filmy publikowane na kanale przez jego autora, który skupia się na takiej tematyce jak chemia, genetyka, neurobiologia, biologia i fizyka, a wedle opinii swoich fanów robi to w bardzo rzetelny sposób. Dawid Myśliwiec stracił dostęp do konta na YouTubie, do którego przypisano Uwaga! Naukowcy Bełkot w wyniku ataku hakerów.

Atak nastąpił najpewniej w nocy z 21 na 22 lipca 2021 r. Dostęp do kanału Uwaga! Naukowcy bełkot przejęły osoby do tego nieuprawnione, które zmieniły nazwę kanału i zaczęły publikować nagrania na żywo, w których zachęcano do przelewania kryptowalut na konto przestępców i właśnie to przyczyniło się do blokady. Dawid Myśliwiec nie odzyskał go aż do teraz i jest mocno rozczarowany.

To nie pierwszy raz, gdy w ostatnim czasie polscy influencerzy zostali niesłusznie odcięci od serwisów społecznościowych.

Różnica jest jednak taka, że w przypadku obu kobiet oraz serwisów Facebook i Instagram wystarczyła jednak chwila, by cofnąć decyzje o ich zbanowaniu. W przypadku kanału Uwaga! Naukowy bełkot sprawa ciągnie się już od kilku dni i jak na razie się nie zapowiada na to, by pracownicy Google’a się nad nią pochylili i cofnęli blokadę i oddali kanał jego twórcom.

Wszystkim fanom Dawida Myśliwca oraz kanału Uwaga! Naukowy bełkot pozostały jego profile w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram oraz jego drugi kanał na YouTubie, czyli Wyłącznie Naukowy Bełkot obserwowany teraz przez ok. 150 tys. osób.