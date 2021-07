Nowe gry za darmo z Epic Games Store. W tym świetna przygodówka Obduction

Cyan Worlds ma wszelkie papiery na to, by powoływać się na złoty okres gier przygodowych z minionego wieku. Studio założyli bowiem amerykańscy weterani branży: bracia Rand i Robin Myller. To właśnie oni uznawani są za ojców i twórców kultowej już serii Myst, która w 1993 r. podbiła serca komputerowych graczy i zyskała wtedy status bestsellera roku.

Obie produkcje są możliwe do zgarnięcia od 15 lipca 2021 r. od godziny 17:00. Wystarczy dodać produkt do koszyka i potwierdzić zakup za zero złotych i zero groszy. Do otrzymania darmowych gier niezbędne jest bezpłatne konto użytkownika Epic Games Store - dokładnie to samo, którego używasz np. grając w niezwykle popularne Fortnite. Obduction i Offworld Trading Company będzie darmowe przez siedem następnych dni, do 22 lipca 2022 r.